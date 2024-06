Giuseppe Scurto potrebbe lasciare a sorpresa il Torino: il Lecce è fortemente interessato all’allenatore della Primavera granata

Campanello d’allarme in casa Torino: Giuseppe Scurto, allenatore della Primavera granata, potrebbe lasciare la squadra in estate. Su di lui c’è un forte interessamento del Lecce, che ha individuato nel tecnico di Alcamo il successore ideale di Federico Coppitelli. In caso di buona riuscita dell’operazione si assisterebbe a quanto accaduto esattamente due anni fa, quando il club salentino pescò proprio dal Torino – appunto Coppitelli – il sostituto di Vito Grieco, ai tempi sulla panchina del Lecce.

Lecce-Scurto, la situazione

Secondo le ultime voci di calciomercato Pantaleo Corvino sarebbe fortemente interessato a puntare su Giuseppe Scurto per la prossima stagione della Primavera. Un obbiettivo inaspettato da parte della società giallorossa, dal momento che il tecnico granata ha ancora un anno di contratto con il club di Cairo. Corvino sarebbe comunque motivato a strapparlo dal Toro, vista la grande esperienza di Scurto nel campionato Primavera. Basti pensare che la sua squadra, lo scorso anno, aveva dato del filo da torcere proprio al Lecce campione d’Italia. Erano stati solo due i punti di distanza che avevano separato i due club, con il Torino che aveva concluso il campionato da seconda in classifica. Poi i granata erano stati eliminati dalla Fiorentina nelle semifinali playoff, perdendo così la possibilità di sfidare i salentini all’ultimo atto. Insomma, l’interesse di Corvino c’è ed è forte: ora starà a Scurto e al Toro decidere se proseguire insieme o dirsi addio.

L’ultima stagione di Scurto

Quella appena conclusa dal Toro Primavera è stata una stagione al di sotto delle aspettative. Il Toro ha chiuso infatti ottavo in classifica, mancando l’accesso ai playoff scudetto per due punti. Un risultato giunto dopo tanti passi falsi in campionato dei granata, che nelle ultime otto partite della stagione sono riusciti a centrare soltanto un successo.