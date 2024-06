Dopo una deludente esperienza in prestito al Frosinone Demba Seck ha fatto ritorno a Torino, ma è destinato alla cessione

Demba Seck lascerà il Torino. Girato in prestito al Frosinone nel mercato di gennaio, il senegalese non è riuscito a lasciare il segno in giallazzurro, anzi. Il trequartista è stato protagonista di alcuni errori grossolani, su tutti quello a Napoli, in cui non è riuscito a spingere un pallone in rete a porta praticamente vuota. Per lui 11 presenze agli ordini di Eusebio Di Francesco, per un totale di 292′ minuti trascorsi sul terreno di gioco. Numeri tutt’altro che sufficienti per il giocatore granata, che nel Frosinone avrebbe dovuto come minimo guadagnarsi un posto da titolare. Ma così non è stato e Seck ha fatto ritorno all’ombra della Mole dopo l’ennesimo flop. La sensazione è che l’arrivo di Paolo Vanoli non possa comunque cambiare il destino del giocatore: il suo futuro non sarà in granata (mercato permettendo).

Vagnati in cerca di una sistemazione

Ora Vagnati dovrà trovargli una squadra e la missione non sarà semplice. Da quando Seck è arrivato al Torino raramente ha giocato con continuità o fatto la differenza. Di conseguenza il giocatore potrebbe avere poco mercato dopo le brutte prestazioni di cui si è reso protagonista nelle ultime stagioni. I dati sono impietosi: con la maglia granata, dalla stagione 2021/2022, l’ex S.P.A.L. non è mai riuscito a fornire un assist né a segnare un gol. Il tutto in 38 presenze agli ordini di Ivan Juric. E il trend negativo ha avuto seguito anche a Frosinone, in cui ha fatto la riserva. L’ultima stagione degna di nota proprio a Ferrara, prima di trasferirsi all’ombra della Mole, con un gol e due assist in 18 presenze. Al momento nessun’offerta sulla scrivania di Davide Vagnati, che dovrà lavorare duramente per trovargli una sistemazione.