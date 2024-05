Demba Seck ha giocato la seconda parte di stagione al Frosinone: per lui un prestito fallimentare con la retrocessione

La stagione di Demba Seck, giocatore classe 2001 di proprietà del Torino, non poteva andare peggio di così. A gennaio era stato mandato in prestito al Frosinone di Di Francesco. I ciociari domenica sera, sono retrocessi in Serie B, mentre è stato l’Empoli di Nicola a salvarsi. Prestito fallimentare per lui al Frosinone. Ha giocato poco e la storia è sempre la stessa: 0 gol e 0 assist. In Europa, nei top 5 campionati europei, è uno degli attaccanti che non ha segnato nemmeno 1 gol in stagione, ma con non pochi minuti giocati tra Torino e Frosinone. Inoltre, non ha giocato la Coppa d’Africa con il Senegal e le vicende extracampo lo hanno di certo condizionato. Ora farà rientro al Torino: Vagnati dovrà cercare di cederlo. Si trattava infatti di un prestito secco.

L’esperienza al Frosinone

Arrivato a metà stagione, ha preso il numero 8. 11 partite giocate per lui, ma solo le prime 3 da titolare. Le ultime 5, decisive per la salvezza, le ha passate in panchina (le ultime 2 in tribuna per la precisione). 0 gol e 0 assist. Contro il Napoli al Maradona (partita finita 2-2), ha sbagliato un gol a porta vuota clamoroso. Se si contano anche le presenze al Toro, quest’anno in Serie A ne ha fatte 20. Al suo arrivo il ds del Frosinone Angelozzi era molto contento. Aveva parlato di un giocatore fantastico, che poteva fare sia la punta che l’attaccante esterno. “Più di un giocatore con un solo giocatore”, aveva detto.

Il rientro a Torino

Ora Vagnati dovrà cercare di cederlo. A prescindere da chi arriverà come nuovo allenatore, sembra finita l’era di Seck al Torino. Arrivato nella stagione 2021/2022 dalla Spal, non ha mai fatto 1 gol o fornito 1 assist in Serie A. Le vicende fuori dal campo non sono piaciute ai tifosi del Toro. La società non ha mai preso una posizione, ma quello che è successo è grave, molto grave. Il suo contratto scade nel 2025. Quest’anno si è parlato di lui più per quello che ha combinato fuori dal campo, pensare che doveva essere il sostituto di Miranchuk… Vagnati cerchi una sistemazione, al più presto.