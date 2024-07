In diretta da Pinzolo la presentazione del Torino, alla vigilia dell’ultima amichevole in Val Rendena: sul palco anche la Primavera

Penultimo giorno di ritiro in Val Rendena, a Pinzolo: in piazza Carera il Torino FC si presenta di fronte ai suoi tifosi. Ci sono i nuovi acquisti Saul Coco, Alberto Paleari e Ché Adams. Alla presenza della dirigenza (presenti Moretti, Ludergnani e Vagnati), i giocatori saranno chiamati ad uno ad uno da Stefano Venneri. Un momento importante anche per la Primavera di Felice Tufano, che salirà sul palco.

