Dopo quello contro la Lazio, un altro errore con il pallone tra i piedi per Milinkovic-Savic contro il Verona

Secondo pareggio consecutivo per il Torino, che contro il Verona non è andato oltre l’1-1. Una partita sottotono rispetto alle ultime per i granata, che per gran parte del tempo hanno dovuto fare i conti con una squadra chiusa in difesa e difficile da attaccare. Poi 10 minuti di follia, con il rigore sbagliato da Adams, l’erroraccio di Milinkovic che ha portato al gol degli ospiti e il pareggio di Elmas. Proprio Milinkovic, dopo il pericolo provocato – e poi sventato – contro la Lazio, si è ripetuto questa volta subendo un gol decisivo.

I fantasmi ci sono ancora

Una stagione da protagonista, certamente, che ha visto Milinkovic-Savic salvare più volte il Torino. A livello di parate il portiere serbo non ha avuto eguali in campionato, soprattutto per quanto riguarda i rigori, ma con i piedi i problemi restano eccome. Nei lanci lunghi l’ex Manchester United e Spal è certamente uno dei migliori del panorama europeo, ma quando la palla scotta e gli avversari sono in pressione, spesso fa errori grossolani. Era capitato contro la Lazio, quando ha sbagliato uno stop e Pedro si è avventato sul pallone prima di un suo salvataggio, ed è risuccesso ieri con Sarr. Questa volta il portiere non ha potuto però fare nulla per evitare il gol, anche perché molto vicino alla porta.

Lezione da imparare

Lezione imparata? Chissà, anche perché pochi minuti dopo il serbo ha rischiato nuovamente con il pallone tra i piedi. Certamente questo è un aspetto su cui lavorare, perché se con le mani sono stati fatti passi in avanti notevoli negli ultimi anni, a livello tecnico qualcosa va sistemato. Tanti spaventi presi dai tifosi del Toro quando è lui a “fare da regista”, e ieri alla fine il gol contro è arrivato.