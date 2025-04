Eljif Elmas nella partita contro il Verona ha trovato il suo primo gol in casa con la maglia del Torino sotto la Maratona

Contro il Verona il Torino di Paolo Vanoli poteva fare di più. Nel primo tempo i granata non sono praticamente scesi in campo. Poi nel secondo hanno sprecato un rigore e subito il gol a causa di un erroraccio di Vanja Milinkovic-Savic. Ma la reazione c’è stata grazie ad un super gol di Eljif Elmas. La sua rete ha consentito ai granata di portare a casa 1 punto in una partita che, complice l’atteggiamento e la prestazione del Verona, si era messa male. Il macedone ancora una volta è risultato decisivo per il Toro. Il numero 11 ha trovato il suo primo gol in casa, allo Stadio Olimpico Grande Torino. Sotto la Curva Maratona. Il suo momento d’oro continua da quando è arrivato in granata.

Un gol di qualità

Nel primo tempo Elmas aveva giocato nel suo solito ruolo, sulla trequarti largo a sinistra. Male, ma come tutto il resto della squadra. Poi Karamoh è entrato al posto di Gineitis (fuori ruolo sulla fascia destra) e allora Elmas si è spostato, come nel finale contro la Lazio, sulla destra. Palla per Vlasic in area con il destro. Vlasic fa la sponda di tacco con il destro. Sinistro, sinistro e palo gol di Elmas. Un gol di qualità per il giocatore che più di tutti sta risultando fondamentale e decisivo nel Torino.

Il futuro…

Ma Elmas, non è un giocatore di proprietà del Torino. Infatti è arrivato in prestito dal Red Bull Lipsia e il suo costo per il riscatto è di 17 milioni di euro. Al momento li vale tutti, ma la società li spenderà in estate o chiederà uno sconto? Ci sarà un’apertura da parte dei tedeschi ad un eventuale sconto? Con il Napoli, vincendo anche uno scudetto, aveva già dimostrato il suo valore. Qui al Torino in Serie A è tornato a fare bene e ad essere sereno, giocando con continuità. Sono già 4 i suoi gol contro Bologna, Monza, Parma e Verona. Nel Torino di Vanoli del futuro, è fondamentale…