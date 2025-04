Così il presidente Cairo ha commentato il pareggio tra il Torino e il Verona: “Un peccato, speravo meglio specie nel primo tempo”

Così Cairo ha commentato il pari tra il Torino e il Verona: “Un peccato, sono dispiaciuto, speravo meglio, specie nel primo tempo, succede a volte. Una partita nata per non essere vinta, primo tempo così così, poi sbagli il rigore, poi prendi gol, poi espulso Ricci. La reazione di Elmas è stata di rabbia, di un giocatore di grande qualità”, ha detto uscendo dallo stadio”. Sul riscatto di Elmas: “Vediamo, ci proviamo. Discorsi avviati? Non ancora”. Sulla permanenza di Ricci: “Io di mercato non parlo, parlo di partita volentieri, abbiamo una finestra di mercato, aspettiamo”.

Cairo: “Reazione dopo lo svantaggio”.

Sul carattere, considerato che la squadra ha recuperato da uno svantaggio: “Sì, la reazione c’è stata, si è anche provato a fare il secondo gol, anche dopo l’espulsione abbiamo avuto qualche opportunità”.