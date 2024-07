Il racconto in diretta dell’allenamento del Torino dal ritiro estivo di Pinzolo agli ordini di Paolo Vanoli

nostro inviato a Pinzolo – Il Torino torna in campo agli ordini di Paolo Vanoli per una seduta di allenamento mattutina. I granata stanno preparando la gara amichevole contro la Cremonese, in programma sabato alle 16:00. Sarà l’ultimo impegno prima di lasciare Pinzolo.

Torino: la diretta dell’allenamento del mattino

Ore 10.35 La squadra ha lasciato la palestra, compreso Ché Adams. Torello per il gruppo principale mentre Ché Adams e Pellegri lavorano con il preparatore.

Ore 10.33 Savva e Gineitis continuano a lavorare a parte: corsa per i due giocatori in ripresa dai rispettivi infortuni. Poco dopo si spostano in palestra.

Ore 10.15 Finita la riunione tecnica. I portieri sono ora in campo con il preparatore, il resto della squadra è in palestra. C’è anche Ché Adams.

Ore 9.30 La squadra è arrivato al campo Pineta di Pinzolo e ha iniziato l’analisi tattica: è in corso infatti una riunione tecnica che precederà il lavoro sul campo.