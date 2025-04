Il bilancio del Torino 2024 è stato reso noto. Ecco quanto hanno guadagnato i granata da stadio, sponsor e diritti TV

Giunti ad aprile del 2025, è stato reso noto il bilancio del Torino del 2024. Come di consueto, è tempo di spulciare i conti per fare le considerazioni finali e i confronti con l’anno passato, il 2023. Per la prima volta dopo ben 7 anni, il bilancio è in positivo nel complesso. L’utile è di 10,4 milioni di euro. Tra le varie voci, sono da considerare anche quelle relative ai ricavi che derivano dallo stadio, dagli sponsor e dagli ascolti TV. Partiamo con i ricavi dallo stadio e dalle partite allo Stadio Olimpico Grande Torino.

I ricavi dallo stadio

Questi ricavi sono gli incassi dalle partite di Serie A e Coppa Italia e sono sotto la voce “Ricavi da gare nazionali”. Nel 2024, il totale dei ricavi ammonta a 5,955 milioni di euro, praticamente 6 milioni. Dato in leggero calo, visto che nel 2023 i ricavi ammontavano a 6,179 milioni di euro. Ma non si tratta dell’unico dato in negativo se confrontato con quello dell’anno precedente.

I ricavi dagli ascolti TV

Ben più corposi sono gli incassi derivanti dagli ascolti TV. Questi sono sotto la voce “Proventi da cessione diritti audiovisivi e ricavi collettivi”. Nel 2024, la società granata ha incassato ben 48,509 milioni di euro. Una bella cifra, ma non come nel 2023. Nel 2023 infatti i ricavi totali erano stati 51,377 milioni di euro. Anche questo quindi è un dato in calo.

Gli sponsor invece…

I ricavi dagli sponsor invece sono aumentati. Sono 14,181 i milioni di euro incassati nel 2024 dalle varie sponsorizzazioni sotto la voce “Ricavi da sponsorizzazioni e pubblicitari”. Nel 2023, erano stati di meno: 13,214 milioni. Infine c’è la voce “Altri ricavi commerciali”. Torino che nel 2024 ha ricavato 2,495 milioni di euro. Dato simile nel 2023, dove si trattava di 2,481.