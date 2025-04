Ché Adams ha parlato ai microfoni della Lega Serie A: “Il primo gol con la maglia del Toro è stato irreale”

Ché Adams, tra gli acquisti arrivati in estate, è stato quello che ha avuto il rendimento migliore. L’attaccante scozzese parlato della sua prima stagione granata ai microfoni del canale della Lega Serie A.

L’intervista a Adams

Che ricordi hai del primo gol con il Torino?

“Il primo gol l’ho segnato contro l’Atalanta sotto la Maratona, è stato emozionante irreale, me lo porterà sempre con me: la gente che ha urlato il mio nome, tutto lo stadio che ha esultato. Poi in quella partita ci ha aiutato il rigore parato da Zapata”.

C’è stato anche il gol all’Empoli da centrocampo

“E’ quello che più bello. In quel momento ho pensato solo a calciare, credo che quello all’Empoli sarà il gol più bello della mia carriera”.

Quanto può crescere il Toro?

“Sappiamo di avere una buona squadra, dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo adesso e continuare a fidarci l’uno dell’altro. Possiamo battere qualsiasi squadra, dobbiamo solo crederci. Ci sono anche tanti punti a disposizione in campionato che possiamo prendere”.

Gli scozzesi in serie A ultimamente sono ci sono tanti

“Prima di arrivare ho parlato con Ferguson del Bologna, poi mi sono confrontato con McTominay del Napoli, abbiamo parlato anche della vita fuori dal campo”.

Vanoli invece ha giocato in Scozia, ne avete parlato?

“Sì, mi ha detto che ha giocato alcuni derby contro il Celtic quando era nei Rangers, mi piacerebbe portarlo un giorno a vedere una partita della mia Scozia”

Potresti superare Denis Las e diventare lo scozzese con più gol nel Toro

“Io penso a segnare altri gol per aiutare la squadra”.