Stop in casa Udinese. Si ferma l’attaccante Lorenzo Lucca. Il giocatore non sarà presente nella sfida al Torino

Brutte notizie per l’Udinese, buone notizie per il Torino. Lorenzo Lucca si è infortunato. Il club friulano ha comunicato che il giocatore ha riportato un lieve trauma distrattivo al polpaccio sinistro. Non farà parte della squadra quindi in vista della partita contro il Toro: non ci sarà.