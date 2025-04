Ecco dove vedere Torino – Udinese in TV e streaming: la partita avrà luogo all’Olimpico grande Torino lunedì 21 aprile alle 12:30

Nella sfida che vale la 33a giornata di campionato il Torino di Vanoli ospiterà l’Udinese di Runjaic. I granata vorranno rilanciarsi contro la squadra friulana dopo la recente sconfitta contro il Como, la seconda del nuovo anno. L’ Udinese tenterà di guadagnare 3 punti preziosi per lanciarsi nella prima metà della classifica a scapito del Torino, che nonostante vanti lo stesso numero di punti, ha mostrato un miglior rendimento per differenza reti che gli permette di essere davanti alla squadra di Udine.

La partita tra Torino e Udinese si terrà lunedì 21 aprile alle 12:30 all’Olimpico grande Torino. L’incontro sarà trasmesso in diretta su DAZN e NOW TV, e al canale 251 di Sky.