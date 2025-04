I gol, le sirene messicane, il lungo infortunio e ora il rinnovo. Il legame incondizionato tra il Torino e capitan Zapata

Duvan Zapata è il Torino. Il capitano granata ha esteso il suo contratto con il Toro fino al 2027. La firma sul documento vale come una promessa d’amore. Dopo 2 stagioni, di cui una passata ai box per infortunio, Zapata ha ribadito la propria volontà di rimanere sotto la Mole e continuare a inseguire il sogno chiamato Europa.

La decisione di Duvan non è scontata. Nella primavera del 2024, diverse voci sostenevano che il Cruz Azul, club messicano, fosse seriamente interessato a portare l’attaccante nel Centro America. La squadra aveva messo sul piatto una cifra importante, ma la risposta del capitano granata è stata gentile e diretta: “No grazie, voglio giocare al Torino“.

“Sono grato al Toro”

Era il 18 maggio 2024 e il Toro, davanti al proprio pubblico, batteva il Milan 3-1. Le reti di Zapata, Ilic e Ricardo Rodriguez proiettavano i granata verso un posto in Europa. Al termine della partita Zapata prese la parola ed espresse tutto l’amore per il “suo” Toro: “Sono molto grato al Torino dopo una brutta stagione che ho avuto. Ho sofferto tanti infortuni, ho segnato solo due gol. Questa stagione è stata la svolta, mi hanno dato la possibilità di continuare a dimostrare le mie capacità“.

A distanza di un anno, Zapata è costretto a fare i conti con un altro lungo infortunio. Il colombiano ha dovuto alzare bandiera bianca a inizio stagione, a causa della rottura del legamento crociato. Il dolore, le mani sul volto e il buio. L’intervento, la riabilitazione e la voglia di tornare in campo, con l’amara consapevolezza di non poter tornare a giocare in poco tempo. Il Toro ha saputo aspettare Zapata e l’attaccante sta accelerando il processo di guarigione per tornare a lottare con i compagni. Una torta bella a cui, fino ad oggi, mancava solo la ciliegina.

Il capitano rinnova

Sulla torta è stata messa, finalmente, la ciliegina. Il Toro ha comunicato il rinnovo di contratto di Duvan Zapata fino al 2027. “Avanti insieme”: questo è il motto del club e del giocatore. Il capitano ha deciso di restare in granata per tornare a vivere le magiche notti d’Europa che Duvan ha assaporato con il Napoli e l’Atalanta.

L’assenza di Zapata è stato un fattore determinate per la deludente stagione del Toro. Il rinnovo delle promesse di matrimonio tra il capitano e la squadra lascia ben presagire per il futuro. Il numero 91 ci crede e chiama a raccolta i tifosi: con Zapata in campo si può tornare in Europa.