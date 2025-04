Il Toro è imbattuto in casa nel 2025, l’Udinese cerca i primi punti dopo 4 sconfitte consecutive: i numeri della prossima sfida

La sfida tra Torino e Udinese si rivela molto interessante. I granata ospitano i friulani allo stadio Olimpico Grande Torino con l’obiettivo di rialzarsi dopo la sconfitta di misura contro il Como. I ragazzi di Vanoli affronteranno un Udinese in piena emergenza.

I bianconeri, dopo una prima parte di stagione entusiasmante, hanno ridotto i ritmi e si trovano fuori dalla top 10. Nelle ultime 4 partite la squadra di Kosta Runjaic ha raccolto 4 sconfitte. Oltre agli zero punti ottenuti, ad accomunare i 4 ko c’è l’assenza di Florian Thauvin. Il francese è il talismano della squadra bianconera. Senza l’ex Marsiglia, l’Udinese non è riuscita a racimolare alcun punto e, anche nella prossima sfida, la presenza del francese è in dubbio.

Torino scatenato contro l’Udinese

Il Toro vede rosso quando affronta l’Udinese. Nelle ultime 10 sfide, i granata hanno perso solo 2 volte (2-0 a Udine il 6 febbraio 2022 e 3-2 in casa il 12 dicembre 2020). La sfida tra queste due squadre promette gol e spettacolo. L’ultimo 0-0 tra le formazioni risale al 26 settembre 2012, oltre 13 anni di partite con almeno un gol all’attivo. Il miglior marcatore della storia di questa partita è Andrea Belotti, con 7 reti.

All’andata il match terminò 2-2. Tra i marcatori ci furono Samuele Ricci e Isaak Touré. Entrambi i giocatori hanno segnato la loro unica rete stagionale nel pareggio della Dacia Arena. Il Toro è imbattuto contro l’Udinese da 5 incroci. L’ultimo successo bianconero risale al 6 febbraio 2022, quando i friulani si imposero sui granata grazie a 2 gol su calcio piazzato di 2 subentrati nei minuti di recupero (Molina su punizione al 93′ e Pussetto al 97′ dal dischetto).

Stessi gol segnati, la miglior difesa è quella granata

Torino e Udinese si fronteggiano in un match che vale il decimo posto in campionato. La squadra di Vanoli potrà contare sul fattore campo, spesso decisivo. Nel 2025, infatti, il Toro è imbattuto davanti al proprio pubblico (4 pareggi e 3 vittorie contro Cagliari, Milan ed Empoli). In questa stagione, l’Udinese fatica in trasferta. I bianconeri hanno vinto solo 4 sfide fuori casa, contro Parma, Monza, Fiorentina e Lecce.

Toro e Udinese hanno segnato lo stesso numero di gol (36), mentre la formazioni di Vanoli vanta una difesa più solida rispetto a quella di Runjaic (37 le reti subite dai granata, 46 quelle incassate dai bianconeri).