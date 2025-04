Thauvin è l’uomo della provvidenza dell’Udinese. Senza il francese, in dubbio per la prossima sfida, i friulani non raccolgono punti

L’Udinese sembra essere Thauvin-dipendente. I friulani, reduci da un periodo decisamente complicato, soffrono l’assenza dell’attaccante francese. L’ex Marsiglia, in forse per la partita contro il Toro, non scende in campo dallo scorso 15 marzo a causa di un problema alla pianta del piede.

Nelle scorse 4 gare senza Thauvin, l’Udinese ha raccolto 4 sconfitte contro Hellas Verona, Inter, Genoa e Milan. Senza il francese, i bianconeri hanno segnato appena una rete (a San Siro contro l’Inter).

Torna Davis, dubbio Thauvin

In vista del match contro il Toro, Kosta Runjaic spera di poter contare nuovamente su Thauvin. In attacco, l’allenatore dell’Udinese è certo del recupero di Keinan Davis. La punta inglese ha saltato le ultime 2 sfide contro Genoa e Milan per un problema fisico ed è pronto a tornare contro il Torino.

La grande incognita resta Florian Thauvin. Le sue condizioni sono in miglioramento ma il suo rientro non è certo. Forse, il francese potrebbe accomodarsi in panchina e raccogliere qualche minuto nel match dell’Olimpico Grande Torino. Thauvin è stato protagonista fin qui di una buona stagione. In Serie A, l’ex Tigres ha ottenuto 8 reti e 3 assist in 25 presenze.

Si accende la corsa al decimo posto

Torino-Udinese è uno sconto diretto in ottica decimo posto. Le due squadre, appaiate a 40 punti, cercheranno di superare la prossima avversaria per entrare tra le migliori 10 squadre del campionato. La zona Europa è, ormai, fuori discussione per entrambe.

I granata e i bianconeri devono prestare attenzione al Genoa. I liguri, dodicesimi a 39 punti, distano appena una lunghezza da Toro e dall‘Udinese. Con un successo rossoblu nel prossimo turno e un pareggio a Torino, i ragazzi di Vieira potrebbero superare le formazioni di Vanoli e Runjaic e occupare la decima casella della Serie A. Un week end che potrebbe regalare spettacolo e una motivazione in più per il Toro per vincere nella sfida di Pasquetta davanti ai propri tifosi.