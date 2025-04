La Lega ha rinviato tutte le partite della giornata di Serie A per la morte di Papa Francesco. Rinviate anche le gare della Primavera

Torino-Udinese non si gioca. La partita della formazione granata, così come tutte le altre previste quest’oggi (non solo del campionato di Serie A, anche quelle del campionato Primavera) sono state rinviate per la morte di Papa Francesco.

Il comunicato della Lega Serie A

Questo il comunicato della Lega Serie A: “A seguito della scomparsa del Santo Padre, la Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che le gare previste nella giornata odierna di Campionato di Serie A Enilive e Primavera 1 sono rinviate a data da destinarsi.

Di seguito le gare rinviate:

SERIE A ENILIVE:

Torino-Udinese

Cagliari-Fiorentina

Genoa-Lazio

Parma-Juventus

PRIMAVERA 1:

Roma-Udinese

Monza-Sassuolo

Sampdoria-Torino