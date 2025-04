La Lega ha ufficializzato le date dei recuperi delle 4 partite rinviate quest’oggi per la morte di Papa Francesco

Torino-Udinese, così come le altre partite in programma quest’oggi che sono state rinviate per la morte di Papa Francesco, verrà recuperata mercoledì 23 aprile alle ore 18.30. In un primo momento sembrava più accreditato uno slittamento dei recuperi nelle prossime settimane, la Lega Serie A ha invece alla fine deciso di far recuperare immediatamente le quattro partite.

Cagliari-Fiorentina mercoledì 23 aprile alle ore 18.30

Genoa-Lazio mercoledì 23 aprile alle ore 18.30

Parma-Juventus mercoledì 23 aprile alle ore 18.30

