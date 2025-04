Ecco chi potrebbe aver beneficiato dei due giorni di riposo in vista della sfida di mercoledì all’Olimpico Grande Torino

Dopo la morte del Papa, la Lega della Serie A ha deciso di posticipare tutti gli incontri in programma lunedì 21 aprile dedicando la giornata al ricordo del pontefice. Tra i diversi incontri che sono stati rinviati, la sfida tra il Torino e l’Udinese è stata riprogrammata per le 18:30 della giornata di mercoledì 23 aprile all’Olimpico Grande Torino. Sebbene le due squadre fossero già pronte per scendere in campo, l’Udinese di Runjaic potrebbe aver beneficiato di questo posticipo poichè diversi giocatori che erano in dubbio potrebbero aver fatto passi avanti per ritrovare la loro condizione ed essere disponibili per la gara. I difensori Kamara e Ehizibue potrebbero aver recuperato una migliore condizione di forma dopo la sconfitta in casa contro il Milan per 4-0, dove erano parsi in difficoltà, e con qualche giorno di riposo potranno dare un maggiore contributo alla squadra, dall’inizio o da partita in corso.

Emergenza attacco

I due giorni di recupero non sono bastati per permettere all’allenatore tedesco di avere Lucca a disposizione per l’incontro, mentre il francese Thauvin potrebbe aver fatto qualche passo in avanti per ritrovare la forma che gli possa permettere di essere tra i convocati della gara. Gli attaccanti titolari della squadra friulana saranno quindi indirizzati a non prendere parte all’incontro da titolari, e potrebbero essere sostituiti dai giovani Iker Bravo e Pizzarro.

La trasferta della squadra

Nonostante due giorni di pausa possano permettere ai giocatori di tornare in forma e all’allenatore di analizzarne la condizione, l’Udinese non è rimasta nel capoluogo piemontese per ritornare a Udine e svolgere il regolare allenamento di martedì mattina, per poi ripartire nel pomeriggio e tornare a Torino. In questi due giorni la squadra ha avuto solamente una sessione di allenamento disponibile, e non è certo che possa essere stata risolutiva per cambiare radicalmente la situazione della squadra da lunedì mattina.