Le sfide in programma sabato 26 aprile saranno posticipate per le esequie del pontefice, si attende l’ufficialità della Lega

Il ministro Musumeci ha confermato che il campionato di Serie A si fermerà sabato 26 aprile per il funerale di Papa Francesco: “A causa del lutto nazionale, sabato il campionato di calcio resterà sospeso, mentre domenica le partite si giocheranno”. Gli incontri tra Como–Genoa, Inter–Roma, Lazio–Parma validi per la 34a giornata di campionato saranno quindi posticipati. In attesa dell’ufficialità della Lega, la partita tra Inter-Roma dovrebbe slittare a domenica, mentre l’incontro in programma all’Olimpico di Roma dovrebbe disputarsi lunedì.