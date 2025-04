Rinviata per la morte del Papa la sfida di lunedì, la partita si gioca oggi alle 18:30: viaggio complicato per i friulani

Non è stata una vigilia serena per l’Udinese, attesa questo pomeriggio allo stadio Olimpico Grande Torino per affrontare i granata nel match recupero delle 18:30, rinviato da lunedì 21 aprile in seguito alla morte del Papa. I bianconeri, infatti, hanno dovuto fare i conti con un imprevisto di viaggio che ha complicato la preparazione alla gara.

L’Udinese atterra a Caselle all’1:30

A causa di un problema tecnico con l’aereo inizialmente previsto per la trasferta, la partenza della squadra è slittata, costringendo il gruppo ad attendere diverse ore prima di poter decollare. L’arrivo a Torino è avvenuto soltanto nella notte, attorno all’1:30, compromettendo la regolare gestione del prepartita. Dopo il rinvio la squadra era subito rientrata (si pensava che la sfida non sarebbe stata recuperata già in settimana), non allenandosi per Pasquetta e scegliendo poi di ripartire il giorno successivo, ieri appunto.

La vigilia complicata dei bianconeri

Una situazione certamente poco ideale per la formazione friulana, che si ritroverà a dover scendere in campo con meno di venti ore di margine tra l’arrivo in città e il fischio d’inizio. Un imprevisto che potrebbe avere ripercussioni sul piano fisico e mentale, anche in considerazione dell’importanza del match in chiave salvezza. Resta ora da capire se e quanto questo disguido logistico inciderà sulla prestazione dell’Udinese, chiamata a dare risposte importanti sul campo contro un Torino desideroso di mantenere il decimo posto.