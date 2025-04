Rinviata dalla Lega di Serie A a seguito della morte di Papa Francesco, la sfida tra Torino e Udinese sarà ricollocata: le possibilità

A due ore dal fischio d’inizio Torino-Udinese è stata rinviata, così come le altre tre gare in programma nella giornata di Pasquetta (lo stesso per le partite del campionato Primavera). Quando sarà recuperata la sfida tra granata e bianconeri? Sono al vaglio in queste ore tutte le possibili ipotesi.

Le altre possibilità

Di certo Torino-Udinese non potrà essere recuperata la prossima settimana. L’Udinese giocherà infatti lunedì alle 18.30 il posticipo della prossima giornata mentre il Torino anticiperà contro il Venezia venerdì 2 maggio. Per questo motivo la partita non sarà calendarizzata.

Resta più probabile invece che granata e friulani possano incontrarsi nella settimana che va dal 5 all’11 maggio: è la prima data utile al momento. Questo perché la Lega di A non ha ancora ufficializzato le sfide in programma nel weekend del 10 e 11 maggio.

L’ipotesi del 6 o 7 maggio

Torino-Udinese potrebbero incontrarsi martedì 6 maggio o mercoledì 7 maggio (i granata avrebbero qualche giorno per recuperare come i bianconeri, in campo sabato 3 maggio), in quel caso poi la successiva giornata di A sarebbe calibrata per dare tempo alle due squadre di ritornare in campo. Senza un accordo si andrebbe invece alla settimana successiva, sempre a metà settimana.