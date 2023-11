L’attaccante del Torino avrebbe filmato di nascosto la ragazza nell’intimità e avrebbe poi inoltrato i video a due amici

Il gip ha accolto la richiesta della procura di Torino di archiviare l’indagine nei confronti di Demba Seck per revenge porn, dopo la stipula di un accordo di risarcimento economico tra il calciatore e la ragazza, vittima di questa storia. Come riporta La Repubblica, Seck e la ventenne si sarebbero conosciuti circa un anno fa in una discoteca di Torino ma, dopo alcune settimane di frequentazione, lei lo avrebbe lasciato. L’attaccante l’avrebbe successivamente ricontattata inviandole dei video fatti di nascosto nell’intimità, la ragazza avrebbe dunque sporto denuncia ai Carabinieri e da qui sarebbero partite le indagini. Quei video intimi, però, il giocatore del Torino li avrebbe inoltrati anche a due suoi amici (di cui uno sarebbe sempre un calciatore), fatto che la ventenne avrebbe scoperto solamente dopo aver accettato quell’accordo che ha portato all’archiviazione delle indagini. L’intera vicenda non è però ancora del tutto conclusa, il pm Enzo Bucarelli, che si è occupato dell’inchiesta, è infatti ora indagato dalla procura di Milano per aver cancellato quei video incriminati dal cellulare di Seck, come lui stesso avrebbe riportato nel verbale.