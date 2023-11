De Laurentiis ha deciso, fuori Garcia e dentro Mazzarri: dopo l’esperienza al Cagliari l’allenatore toscano torna in Serie A

Cambio in panchina per il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Esonarato Rudi Garcia: il nuovo allenatore è Walter Mazzarri. Dopo le ultime esperienze sulle panchine di Torino e Cagliari, il toscano torna in Serie A.