Durante il doppio Dodig/Krajicek contro Granollers/Zeballos, Miso Dodig ha indossato un cappellino del Torino

Curioso episodio quello accaduto durante il day three delle ATP Finals di Torino 2023. Durante il match di doppio tra il croato Ivan Dodig e l’americano Austin Krajicek contro lo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos, che ha preceduto la sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic (vinta dall’italiano contro il numero 1 al mondo), un dettaglio ha attirato in particolar modo l’attenzione dei tifosi granata, ma non solo. Mladen Dodig, fratello nonché coach di Ivan Dodig, era in tribuna e ha assistito alla partita con in testa un cappellino del Toro messo in bella mostra.

Il cappellino del Torino non ha portato fortuna a Dodig

Un gesto di tutto rispetto verso la città e la squadra, che è stato certamente apprezzato dai tifosi granata. Peccato che il cappellino del Torino non abbia portato molta fortuna: la coppia Dodig – Krajicek è infatti stata sconfitta da quella composta da Zaballos e Granollers con il punteggio di 6-4, 6-4. Domani, Dodig e Krajicek torneranno sul campo del PalaAlpitour, stavolta se la dovranno vedere contro il messicano Santiago Gonzalez e il francese Edouard Roger-Vasselin. Chissà se anche questa volta Mladen Dodig assisterà all’incontro indossando il cappellino granata del Torino e se porterà maggiore fortuna rispetto a quanto avvenuto nel match di ieri pomeriggio.