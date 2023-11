Fabio Quagliarella, all’età di 40 anni, ha deciso di smettere con il calcio giocato: era svincolato dopo l’ultima esperienza con la Sampdoria

Fabio Quagliarella ha deciso di smettere con il calcio giocato. Nato il 31 gennaio del 1983, ha 40 anni. L’attaccante, dopo l’ultima esperienza alla Sampdoria, era svincolato. Queste le sue parole: “Sono costretto a smettere di giocare. Sono svincolato, ma sono in condizioni fisiche inaccettabili per poter tornare in campo. Ora avrò tutto il tempo per capire quale strada intraprendere”.

La carriera

Cresciuto nelle giovanili del Torino, è poi tornato in granata dal 2014 al 2016, con 18 gol in 50 partite. Ha vestito le maglie, tra le altre, di Napoli e Juventus. Alla Sampdoria ha giocato 242 partite segnando 89 reti. Un vero e proprio bomber della Serie A.