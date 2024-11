L’ex giocatore granata ha deciso di intraprendere una nuova carriera, iniziando a giocare a basket per una squadra serba

Quando arriva il momento di appendere gli scarpini al chiodo, sono tante le strade da poter intraprendere: c’è chi diventa allenatore, chi inizia a lavorare in una dirigenza o chi si allontana totalmente dal mondo del calcio. Una scelta particolare, in questo senso, l’ha fatta l’ex Torino Adem Ljajic. Il giocatore serbo, che però non si è ancora ritirato bensì gioca in patria, ha deciso di dare vita a una nuova carriera: quella da cestista. Oltre a continuare a fare il calciatore nel KK Novi Pazar, infatti, il trequartista inizierà anche a giocare a basket. Una storia curiosa, soprattutto perché Ljajic metterà insieme i due impegni, che dice molto della personalità del serbo.