Anche durante le ATP Finals, i tifosi sperano in un cambio di proprietà per il Toro: l’episodio divertente

In questi giorni di sosta per le nazionali, il calcio viene messo un attimo da parte a Torino non si fa altro che parlare di tennis. E non può che essere altrimenti, dato che la città ospita le ATP Finals, il torneo più importante dell’anno che mette in palio il premio di miglior tennista del mondo. Tra gli 8 partecipanti c’è ovviamente anche il numero 1 del ranking Jannik Sinner, favorito del torneo. Questa sera l’altoatesino ha battuto Fritz 2-0, ma durante la partita non è passato inosservato un episodio simpatico. Uno spettatore, quasi certamente un tifoso del Torino, è stato inquadrato dalle telecamere della Inalpi Arena mentre mostrava un foglio con su scritto “Jannik, compra il Toro“. Un messaggio ironico o addirittura quasi sarcastico, che mostra quanto i tifosi granata sperino in un cambio di proprietà.