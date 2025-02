News in casa Bologna dopo l’allenamento odierno. Riccardo Orsolini, attaccante rossoblù, è tornato in gruppo

Manca sempre meno a Bologna-Torino, partita che si gioca venerdì sera alle ore 20:45. In vista della gara, il Bologna oggi ha svolto una seduta di allenamento. Attivazione atletica, esercitazioni atletiche e partitella a campo ridotto. La notizia più rilevante è il rientro in gruppo di Riccardo Orsolini. Il numero 7 felsineo si è allenato regolarmente in gruppo e sarà a disposizione per Bologna-Torino.

Gli infortunati

Lewis Ferguson ha svolto lavoro personalizzato. Jens Odgaard invece, ha svolto solo terapie. Quindi la situazione verso il Torino è questa: Orsolini c’è, Ferguson e Odgaard no.