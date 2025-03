Tre giorni prima del suo 87esimo compleanno è morto Bruno Pizzul, calciatore, giornalista e telecronista sportivo

Oggi è morto Bruno Pizzul. Il giornalista sportivo, ex calciatore ci ha lasciati all’età di quasi 87 anni, li avrebbe compiuti tra tre giorni. Un lutto importante per il mondo del calcio che saluta un calciatore, giornalista e telecronista sportivo. La sua carriera da calciatore finì presto per un infortunio al ginocchio. Bruno però non volle lasciare il mondo del calcio e nel 1969 fu assunto dalla Rai. La sua prima partita commentata risale all’8 Aprile 1970, Juve-Bologna. La sua carriera decollò rapidamente e dal 1986 fino al 2002 fu la prima voce per le partite della Nazionale Italiana. La sua voce ha accompagnato gli azzurri in ben 5 mondiali e in quattro europei commentando quindi anche la finale sfortunata dell’Italia di Sacchi a USA 94.

Oltre alla nazionale…

Oltre alla nazionale Bruno Pizzul ha commentato partite importantissime come la finale dell’Europeo del 72 tra URSS e Germania Ovest, o la finale della Coppa delle Coppe quando il Milan vinse contro il Leeds a Salonicco nel 1973. Commentò anche la finale della stessa competizione nel 1999 tra Lazio e Maiorca oltre a commentare la finale di Coppa UEFA dello stesso anno tra Parma e Marsiglia. Ha poi commentato la prima partita di calcio trasmessa in Italia in diretta sul digitale terrestre (Bologna-Cagliari 1-0)