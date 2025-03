Nonostante la sosta, i tifosi avranno la possibilità di abbracciare i calciatori granata nell’allenamento congiunto di giovedì

Una settimana e mezza di pausa per il Torino, che dopo aver battuto l’Empoli si presenta a questa sosta per le nazionali con il sorriso. Vanoli ha concesso tre giorni di pausa ai pochi calciatori che non sono stati convocati in nazionale, i quali ritorneranno al Filadelfia mercoledì per una doppia seduta di allenamento. Giovedì sarà invece tempo di una sessione straordinaria, con la squadra che sarà allo Stadio Olimpico Grande Torino per un allenamento congiunto con l’Asti; la particolarità, però, è che anche i tifosi potranno assistervi.

Le informazioni

Anche nella settimana di pausa, i tifosi granata avranno la possibilità di sostenere e stare a contatto con i propri beniamini. Giovedì 20 è infatti in programma un allenamento congiunto con l’Asti, squadra di Serie D, a cui potranno assistere i fan. La seduta è in programma alle 15.00, mentre i cancelli per accedere al settore Distinti verranno aperti alle 14.30.