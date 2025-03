Il Toro dice addio all’ex giocatore Bruno Franceschina, con i granata aveva giocato la sua prima partita in Serie A nel 1953

Nato nel 1931 Bruno Franceschina ha giocato nella Biellese, nel Torino, nel Bari, nel Cuneo e nel Saluzzo. L’ex attaccante è morto e il Toro ha salutato il suo ex giocatore dicendosi molto vicino alla sua famiglia e facendo loro le dovute condoglianze. L’ex giocatore aveva giocato nel Toro nella stagione 1953-54, stagione in cui aveva esordito in Serie A. La sua partita d’esordio era stata anche la sua unica partita in granata, contro la Lazio. Successivamente si è trasferito al Bari dove ha giocato 103 partite e segnato 34 gol.