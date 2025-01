Radja Nainggolan è stato arrestato con una pesante accusa. Il centrocampista è indagato per traffico di droga

Radja Nainggolan è stato arrestato. La notizia è stata diffusa dai media in Belgio ed è stata confermata dalla procura di Bruxelles. Si tratta di un indagine per traffico di droga, tra il Sudamerica e il porto di Anversa, più precisamente, di cocaina. Sono state eseguite 30 perquisizioni domiciliari. Tra le case perquisite, anche quella del giocatore. Gli interrogatori sono in corso.

Il ritorno al calcio e il passato

Nainggolan in Italia ha vestito le maglie di Cagliari, Roma, Inter e Spal. Proprio da poco, era tornato a giocare. Venerdì l’esordio al Lokeren in Serie B belga. E aveva subito trovato un gol da calcio d’angolo. Ora è stato arrestato. Sempre in Belgio, nel 2022, aveva avuto dei problemi con la giustizia. Era stato arrestato per guida senza patente e in stato di ebrezza.