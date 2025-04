Il VAR scende in campo in Empoli-Bologna: l’arbitro spiegherà con un microfono le decisioni prese dopo un on field review

Importante novità per il calcio italiano. Oggi, 1 aprile, in occasione della gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia tra Empoli e Bologna, l’arbitro Luca Zufferli sarà munito di un microfono per illustrare ai tifosi presenti al Castellani e agli spettatori da casa la motivazione della decisione presa dopo un on field review.

L’Italia si allinea alla Premier League. Nel campionato inglese è già stata sperimentata la comunicazione tra arbitro e tifosi dopo la revisione di un episodio dubbio al VAR. Il calcio segue le orme di altri sport come la NBA e il football americano, in cui da anni i direttori di gara illustrano ai tifosi la motivazione della decisione presa.