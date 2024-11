Questi i risultati dei primi nove mesi dell’anno corrente, in calo rispetto allo stesso periodo del 2023

Nei primi 9 mesi dell’anno – come riporta Calcio e Finanza – attualmente in corso il gruppo Cairo Comunication ha registrato ricavi lordi pari a 824,6 milioni di euro. I ricavi sono in leggero calo rispetto a quelli dello scorso anno. Infatti nello stesso periodo, nell’anno scorso, infatti aveva ricavato 828,2 milioni di euro. Nonostante il piccolo calo il Gruppo è riuscito ad ottenere dei miglioramenti sui margini. L’Ebitda infatti è cresciuta, passando da 93,9 milioni di euro a 106,2. Inoltre l’utile netto del Gruppo in generale è passato da 10,8 milioni a 16,7 milioni, migliorando così del 54%. Anche la posizione finanziaria netta ha vissuto un buon periodo passando da un indebitamento di 4,8 milioni ad una disponibilità di 1,8 milioni di euro. La7 ha registrato un incremento del 13% di ascolti giornalieri e anche i quotidiani sono cresciuti. Il Corriere della Sera 595 mila a 645 mila abbonati e la Gazzetta è cresciuta da 214 mila a 246 mila.