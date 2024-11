Assolti in primo grado i tifosi granata accusati di aver violato la misura disposta dalla Questura per essersi ritrovati in un bar di via Filadelfia

Il Tribunale di Torino ha assolto in primo grado i 21 ultras del Torino accusati di aver violato il Daspo. I tifosi granata in questione, difesi dai legali Flavio Campagna, Federico Caporale e Claudia Damato, erano stati accusati per essersi intrattenuti in un bar di via Filadelfia, storico ritrovo granata a due passi dal centro di allenamento ma pure nel perimetro vietato. Secondo il giudice (che quindi non ha accolto la richiesta del sostituto procuratore Paolo Scafi), “i Daspo servono per prevenire episodi di violenza, non per condannare abitudini pacifiche e consolidate”. Resta la misura decisa dalla Questura – il Daspo – ma cade l’accusa di averla violata.