Edoardo Bove si è sentito male in campo durante Fiorentina-Inter: partita rinviata e giocatori di entrambe le squadre in lacrime

Edoardo Bove si è sentito improvvisamente male durante Fiorentina Inter. Al minuto 17 il centrocampista ex della Roma si è accasciato a terra. La partita è stata inizialmente sospesa e poi ufficialmente rinviata dalla Lega Serie A a data da destinarsi. I soccorsi sono riusciti ad intervenire in fretta e a far partire l’ambulanza dopo pochi minuti. Momenti di apprensione per tutto il mondo del calcio che aspetta con il fiato sospeso con la speranza di ricevere buone notizie al più presto.