Il peggio è passato, è questo l’importante. Sono stati attimi di paura quelli che hanno caratterizzato Fiorentina-Inter, per il malore accusato da Edoardo Bove. Il centrocampista viola, dopo quanto successo in campo, è stato subito trasportato all’Ospedale di Careggi, dove è stato ricoverato in terapia intensiva e in sedazione farmacologica. Bove ha riposato bene nel corso della notte, venendo estubato nella mattinata. Al momento è sveglio e lucido, in grado anche di rispondere alle domande. Sono stati esclusi, inoltre, danni neurologici e cardiologici.

