Oggi il Torino ha dato il via alla vendita libera dei biglietti per il derby della Mole in programma sabato 11 gennaio

Dopo il primo periodo, di due settimane, di vendita riservata ai tifosi con la tessera cuore granata, oggi il Torino ha aperto alla vendita libera dei biglietti. In curva Maratona sono finiti i posti acquistabili ancora prima dell’inizio della vendita libera. I tifosi in possesso della tessera cuore granata possono acquistare fino a 4 biglietti in curva Primavera e Distinti Family, inoltre avranno un prezzo agevolato sui biglietti per i Distinti Centrali e la Tribuna. In aggiunta vi è il XMAS PACK con il quale si possono acquistare biglietti delle partite di gennaio, tra cui c’è il Derby, nei settori Curva Primavera, Distinti Family e Tribuna Laterale Nord.