Una delegazione composta da giocatori e membri dello staff del Torino è stato in visita ai pazienti di UGI e dell’ospedale Regina Margherita

Nel corso del pomeriggio i giocatori del Torino si sono recati in visita all’ospedale Regina Margherita ai pazienti di UGI, nel reparto di Oncoematologia pediatrica dove hanno passato del tempo con i bambini a giocare con loro per distrarli dalla loro difficile situazione. Nella delegazione erano presenti molti giocatori, tra cui Sanabria, Sosa, Adams, Njie e molti altri. Insieme alla squadra c’era anche Paolo Vanoli che ha accompagnato i suoi ragazzi in questa importante e toccante visita. Il Torino è sempre vicino all’Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini e da questa vicinanza è nata la visita di questo pomeriggio che ha donato ai bambini momenti di gioia, leggerezza e spensieratezza ai bambini che stanno attraversando un momento così difficile.