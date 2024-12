Dopo l’esperienza negativa con la Roma Ivan Juric vuole ripartire dalla Premier League: allenerà il Southampton

Dopo aver rescisso il contratto con la Roma in seguito all’esonero, arrivato dopo diverse partite negative alla guida dei giallorossi, Ivan Juric, ex allenatore del Toro ha deciso di ripartire dall’Inghilterra e ha firmato con il Southampton. I Saints al momento sono ultimi in Premier League con solo 5 punti in 16 partite. Il tecnico croato dovrà tentare l’impresa di evitare un’altra retrocessione per la squadra dopo quella di due anni fa.