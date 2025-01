Aveva compito 80 anni lo scorso aprile: Aldo lascia un vuoto nel cuore di tutti noi che lo abbiamo conosciuto e amato

Un terribile lutto ha colpito il popolo granata: Aldo Agroppi, che lo scorso aprile aveva compito 80 anni, è morto. Un legame indissolubile quello con il Torino: non solo per le otto stagioni con quella maglia, Aldo lascia un vuoto incolmabile nei cuori di tutti noi. Giocatore, allenatore, opinionista senza peli sulla lingua, aveva commentato fino all’ultimo, anche dalla sua Piombino, le vicende del Toro e in generale del mondo del calcio. La nostra redazione si stringe intorno alla sua famiglia con grande affetto.