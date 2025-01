Marcia indietro della FIGC che prima ufficializza poi annulla il minuto di silenzio per Agroppi: ecco il motivo

La FIGC aveva indetto un minuto di silenzio per ricordare Aldo Agroppi, scomparso poche ore fa, in occasione della Supercoppa italiana che si aprirà domani con la sfida tra Juventus e Milan. Poco fa però la Federazione ha deciso di fare retromarcia e di non celebrare il minuto di silenzio prima di questa sfida. Questa decisione è arrivata a causa di quello che è successo lo scorso anno. Infatti in quell’occasione durante il minuto di silenzio riservato a Gigi Riva, da poco scomparso, i tifosi arabi presenti allo stadio avevano fischiato. A Riad infatti, dove si giocano le partite della Supercoppa italiana, sembra non sia questa la modalità per ricordare i morti. Per evitare un incidente analogo a quello dello scorso anno la FIGC ha deciso di non celebrare il minuto di silenzio in Supercoppa.