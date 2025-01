Venerdì 10 avrà luogo un allenamento a porte aperte al Filadelfia in vista del Derby, i tifosi potranno così caricare la squadra

Il Torino ha comunicato che venerdì 10 gennaio la squadra si allenerà a porte aperte al Filadelfia. Questo in vista del Derby, in programma per il giorno dopo, servirà ai giocatori per essere caricati dai tifosi che cercheranno in tutti i modi di spronare i loro a dare il massimo nella sfida contro la Juve. I tifosi potranno quindi assistere all’allenamento pomeridiano accedendo all’impianto dall’ingresso di via Filadelfia dalle 16.45. Questo si spera porti i ragazzi di Vanoli ad impegnarsi con tutte le loro forze in vista della stracittadina.