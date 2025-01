L’ACF Fiorentina ha comunicato le modalità di vendita dei biglietti per poter vedere la sfida tra la Viola e i granata

La Fiorentina ha comunicato le modalità di vendita dei biglietti per Fiorentina-Torino, sfida in programma domenica 19 gennaio alle 12.30 all’Artemio Franchi di Firenze. La vendita dei biglietti del settore ospiti inizierà alle 15 del 9 gennaio 2025 e terminerà alle 19 del 18 gennaio 2025 per i soli possessori di Fidelity Card. I biglietti saranno acquistabili su vivaticket. In occasione della gara verranno destinati ai tifosi granata anche circa 700 posti della Maratona Laterale 02: la vendita sarà dedicata esclusivamente ai possessori di Fidelity Card (prezzo €35+2 di Prevendita).