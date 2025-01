Stamattina sono state eseguite perquisizioni agli ultras di Juventus e Torino nell’ambito dell’indagine per gli scontri del 9 novembre

Nella mattinata di oggi la Questura di Torino – con la collaborazione delle Questure di Asti, Pavia, Novara, Piacenza, Savona e Varese su delega della Procura di Torino – ha eseguito 23 perquisizioni a carico di aderenti a gruppi ultras di Torino e Juventus indagati per vari reati inerenti alla rissa scatenatasi la notte prima del Derby dello scorso 9 novembre vicino alla Gran Madre. Per gli stessi motivi si è proceduto anche alle perquisizioni delle sedi dei gruppi ultras della Juve, “Drughi” e “Primo Novembre 1897“. Questi locali sono anche stati sottoposti a controlli di sicurezza e amministrativi da parte della Polizia Amministrativa, dell’ASL e dei Vigili del Fuoco. Le perquisizioni hanno portato a ben 43 provvedimenti DASPO adottati dal questore e si va verso l’aggravamento di altri 20 provvedimenti analoghi già emessi. La Divisione della Polizia Anticrimine di Torino ha poi emesso altri 10 DASPO a carico dei tifosi del Torino resisi responsabili di danneggiamenti del settore ospiti in occasione dello scorso derby della Mole.