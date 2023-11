In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, Lorenzo Sonego ha parlato del suo compagno di squadra in Coppa Davis, Jannik Sinner

Dopo aver eliminato l’Olanda, sabato l’Italia sarà impegnata nella semifinale di Coppa Davis contro la Serbia. Una semifinale che metterà di nuovo uno contro l’altro Jannik Sinner e Novak Djokovic, protagonisti pochi giorni fa della finale delle Atp Finals di Torino. Ma nella squadra italiana, oltre al campione altoatesino c’è anche Lorenzo Sonego (suo compagno nel doppio), come è noto tifoso granata fino al midollo. Nel corso di un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, proprio il tennista torinese ha definito anche il suo compagno e amico Sinner un “Cuore Toro”.

Sonego: “La Coppa Davis? Ci metteremo il cuore… Toro, ovviamente”

“Se ho trasferito un po’ di cuore Toro a Sinner? Può essere, o magari lo è sempre stato e non lo sapeva. Diciamo che grazie a me ora è un vero cuore Toro. Anche se continua a tifare per il Milan”, ha raccontato Sonego. Il tennista ha poi parlato dell’obiettivo di vincere la Coppa Davis, promettendo di mettere appunto in campo il Cuore Toro: “La Coppa Davis è il sogno e l’obiettivo di tutti ed è quello per cui anche Sinner è arrivato. Possiamo promettere solo una cosa, che ci metteremo il cuore. Toro, ovviamene”.