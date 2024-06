Il Torino si stringe attorno alla persona di Angelo Marello per la morte della moglie: il cordoglio del club

È un giorno triste nel mondo Torino: è morta Angela Serra, la moglie di Angelo Marello, noto tifosi granata molto conosciuto nell’ambiente. Anche lo stesso Torino si è stretto attorno alla famiglia Marello: “Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, addolorati per la triste notizia, si stringono commossi intorno ad Angelo Marello nel ricordo della sua amatissima moglie, signora Angela Serra. Angelo Marello è uno straordinario campione di umanità, perciò conosciuto in tutta la Città in ambito sportivo, sociale e culturale: dal Grande Torino al Torino di oggi è sempre stato un prezioso e insostituibile punto di riferimento per tutto il mondo granata. A lui, alla famiglia e ai tantissimi amici il profondo cordoglio e l’affettuosa vicinanza in questo momento di grande dolore”.