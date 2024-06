Roberto Baggio, assieme alla sua famiglia, stava guardando la partita dell’Italia quando è accaduto il peggio

Nella serata di ieri, Roberto Baggio si trovava nella sua villa ad Altavilla Vicentina. Stava guardando Spagna-Italia con la sua famiglia quando è successo il peggio. Dei malviventi hanno fatto irruzione in casa sua. Intorno alle 22, Baggio ha provato a difendere la sua famiglia da almeno 5 persone. L’ex calciatore è stato colpito in testa dal calcio di una pistola, riportando una ferita. Sono stati poi rinchiusi in una stanza lui e i familiari, mentre la gang ha derubato quello che poteva. Una volta terminata la rapina, Baggio ha chiamato i Carabinieri. Le telecamere hanno ripreso il fatto. In ospedale, Baggio è stato medicato con alcuni punti di sutura.