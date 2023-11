L’Italia torna a vincere la Coppa Davis dopo 47 anni, e sul gradino più alto del podio è salito anche un po’ di Toro grazie a Lorenzo Sonego

Quella di domenica è stata una giornata storica per lo sport italiano, e in particolare per il tennis. Dopo 47 lunghi anni di attesa la selezione italiana è tornata a vincere la Coppa Davis, la competizione che mette di fronte tutte le nazioni del mondo. Un percorso difficile ma culminato con un trionfo inaspettato ai nastri di partenza, dettato dal merito e dalla costanza con cui i giocatori scesi in campo hanno battagliato in tutte le sfide. E, curiosità, sul gradino più alto del podio ieri è salito anche un po’ di Torino, grazie alla presenza di Lorenzo Sonego. Il numero 47 nel ranking ATP, laureatosi campione insieme a Sinner, Arnaldi & co, non ha mai nascosto il suo tifo per i granata, evidenziandolo anzi in mondovisione come accaduto dopo la semifinale vinta contro la Serbia. E allora complimenti a Sonego e a tutto il team Italia!