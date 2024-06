Mick Wallace non è stato rieletto: lo storico tifoso del Toro irlandese e politico non sarà più in Parlamento Europeo

La maglia del Toro, al Parlamento Europeo, non si vedrà più. Storico tifoso del Toro e politico irlandese, Mick Wallace si è spesso e volentieri presentato in parlamento con la maglia del Torino. In seguito alle ultime elezioni però, ha ottenuto solo il 4,6% di voti e non è stato rieletto. Non avrà un seggio al Parlamento Europeo.